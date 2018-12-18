В Киеве улицу Курскую переименовали в улицу имени Генерала Геннадия Воробьева.
Во время сессии Киевсовета депутаты приняли решение о переименовании улицы Курской в улицу имени Генерала Геннадия Воробьева, сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
Переименование улицы должно чествовать память об украинском военнослужащем, начальнике Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского Геннадия Воробьева.
В 2009-2014 годах он занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Умер Воробьев 11 февраля 2017 года.
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К слову, в Верховной Раде предложили изменить название Днепропетровской области на Сичеславскую.
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