В Киеве улицу Курскую переименовали в улицу имени Генерала Геннадия Воробьева.

Во время сессии Киевсовета депутаты приняли решение о переименовании улицы Курской в улицу имени Генерала Геннадия Воробьева, сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Переименование улицы должно чествовать память об украинском военнослужащем, начальнике Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского Геннадия Воробьева.

В 2009-2014 годах он занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Умер Воробьев 11 февраля 2017 года.

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К слову, в Верховной Раде предложили изменить название Днепропетровской области на Сичеславскую.