Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что не стоит его возраст воспринимать, как преграду для функционирования ПЦУ, а оценивать стоит за поступки.

– Конечно, у многих вызывает определенные эмоции: почему был избран такой молодой предстоятель. Однако возраст не играет такой важной роли. Все будет оценено в будущем по делам. Или человек способен, или не способен. Можно быть, например, почтенным старцем, но не делать определенных вещей, которые являются полезными в целом для церкви, – отметил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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По его словам, возраст не должен быть определенной преградой или догмой на этом пути.

– Я готов нести этот услуг смиренно, чтобы эта церковь имела будущее и была на высоком уровне, – добавил митрополит.

Ранее Факты ICTV писали, что ПЦУ не будет зависть от Константинополя, а будет полностью самоуправляемой после получения томоса.