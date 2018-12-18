Находясь с визитом в Днепре, президент Украины Петр Порошенко посетил открытый на прошлой неделе новый хирургический корпус Центра матери и ребенка имени Руднева.

Корпус был построен Днепропетровской облгосадминистрацией во главе с Валентином Резниченко. По мнению президента, он соответствует новейшим мировым стандартам медицины.

– Этот центр сейчас – лучший в Украине. Раньше, чтобы получить услуги такого уровня, надо было ехать за границу. Теперь медпомощь будут оказывать квалифицированные специалисты здесь, в Днепре. Раньше не было необходимого оборудования, и дети, которые родились с проблемами, были, де-факто, обречены. Сегодня можно зайти в операционную, где стоит самый современный в Украине ангиограф. Это, в том числе, результат децентрализации, благодаря которой местные бюджеты получают деньги. Это результат усилий областной власти и государственного фонда регионального развития, – отметил Петр Порошенко.

Как заявил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, отныне доступ к современным мировым стандартам в медицине имеют и дети Днепропетровщины.

– В больнице Руднева есть оборудование, которое соответствует последнему слову техники. А главное, как можно скорейшему выздоровлению детей будет способствовать обстановка, максимально приближенная к домашней. И дело не в «веселом» дизайне палат или наличии в них туалетов и душевых. Когда круглосуточно рядом мама – отступает любая болезнь, – сказал губернатор области.

На фото: Петр Порошенко, Игорь Македонский, Валентин Резниченко

Главная гордость хирургов – современные операционные. В них достигнута максимальная стерильность – благодаря ламинарным потокам и специальным фильтрам. Высокая скорость потока воздуха снижает риск инфицирования до минимума.

Все двери в операционных – с сенсорами. Их можно открыть, не касаясь кнопки. Стены в операционном блоке – с антибактериальным покрытием. Современное оборудование позволяет оперировать самых маленьких новорожденных – весом от 400 грамм.

Здесь установлены новейшие наркозные станции – с искусственной вентиляцией легких. Есть и последняя модель аппарата искусственного кровообращения. Операционная лампа – с видеокамерой. Теперь консилиум можно проводить в режиме онлайн.

Впервые детская больница области имеет ангиограф. С ним можно обходиться без открытого вмешательства в работу сердца и проводить тончайшие нейрохирургические операции.

Отделение интенсивной терапии – как в лучших больницах Европы. Кровати – с подогревом. Вместо привычных тумб – современные консоли.

Впервые детская больница области имеет свою кардиохирургию. А еще – ортопедию и травматологию, отделения реконструктивно-пластической хирургии, заболеваний головы и шеи.

– Наши врачи ездили в Европу – изучали опыт зарубежных коллег, чтобы потом передовые идеи воплотить у себя дома. Теперь сможем помочь детям с многочисленными нарушениями. Их не надо будет перевозить в другие клиники Украины или за границу. Все – в одной больнице, – сказал и. о. главного врача Центра здоровья матери и ребенка имени Руднева Игорь Македонский.

Шестиэтажное здание детской хирургии построили за средства областного бюджета.

– Новый хирургический корпус Центра матери и ребенка имени Руднева – это детская клиника с уникальными возможностями. Внутри все отвечает сверхсовременным мировым стандартам. Воплощение хирургии будущего в обычной областной больнице стало возможным благодаря децентрализации. Реформа, инициированная президентом Украины Петром Порошенко несколько лет назад, уже принесла свои плоды. Сейчас регион имеет достаточно ресурсов для воплощения самых масштабных проектов в социальной сфере. Среди них – и построенное хирургическое отделение, – отметил Резниченко.

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Напомним, в Днепропетровской начато строительство современных амбулаторий за счет государственной субвенции на развитие сельской медицины.