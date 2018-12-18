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Юбилей Филарета и Бандеры: Рада утвердила календарь памятных дат 2019

Верховная Рада утвердила проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году.

Парламент утвердил проект постановления № 9234 о праздновании юбилеев и памятных дат в 2019 году.

За него проголосовали 232 депутата.

В следующем году в Украине будут отмечать:

  • 1000 с начала правления Ярослава Мудрого;
  • 100 лет со времени создания Одесской киностудии;
  • 100 лет со дня провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР;
  • 100 лет со времени основания Житомирского государственного университета имени Ивана Франко;
  • 200 лет со времени премьеры пьесы Ивана Котляревского Наталка Полтавка.

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Кроме того, на государственном уровне планируется отмечать такие юбилеи:

  • 1 января – 110 лет со дня рождения Степана Бандеры;
  • 6 января – 80 лет со дня рождения Валерия Лобановского;
  • 12 января – 110 лет со дня рождения Марии Примаченко;
  • 23 января – 90 лет со дня рождения Филарета.

В Украине также будут отмечать памятные даты по случаю дня рождения Симона Петлюры (22 мая), Елены Пчилки (17 июля), Пантелеймона Кулиша (7 августа), Ивана Котляревского (9 сентября), Игоря Сикорского (6 июня) и Николая Терещенко (26 октября).

К слову, в следующем году также будут отмечать пятилетие освобождения таких городов на Донбассе от российской оккупации: Лимана (4 июня), Мариуполя (13 июня), Краматорска (5 июля), Славянская (5 июля), Дружковки (5 июля) , Константиновки (5 июля), Бахмута (6 июля), Торецка (21 июля), Авдеевки (30 июля), Марьинки (5 августа) и Красногоровки (1 августа).

Ранее Факты ICTV писали, сколько выходных будет у украинцев на Новый год.

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