19 декабря в Украине отмечают день Святого Николая. Этот праздник является любимым у детей и у многих взрослых.

В День Святого Николая послушные дети находят под подушкой подарки.

Святому Николаю можно написать письмо или лично посетить его в резиденции.

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В этом году в Киеве открыты 6 таких резиденций. Здесь можно поговорить со святым, познакомиться с традициями праздника и попробовать разных сладостей.

Факты ICTV подготовили список мест, где можно навестить Святого Николая.

Киево-Печерская лавра

Большая Колокольня, с 12.00 до 16.30

Вход – 70 грн

На первом этаже колокольни детей встретят аниматоры. Они проведут для них интересные конкурсы и квесты. Также малыши еще успеют отправить письмо Святому Николаю.

В экскурсию входит личная встреча со святым, посещение выставки ангелов и участие в играх. Также можно зайти в беседку желаний и поучаствовать в конкурсе селфи.

Страна Северного сияния

Контрактовая площадь, 17.00

Софийская площадь, 19.00

На Контрактовой площади резиденцию Святого Николая открыли еще 15 декабря. 19 декабря праздник начнут отмечать в 17.00. Здесь можно будет пообщаться со святым, покататься на снежной горке и колесе обозрения, полюбоваться светящимися зверьками Марии Примаченко и посетить рождественскую ярмарку.

19 декабря святого можно будет увидеть и на Софийской площади. Также сегодня в 19.00 засветится главная елка Украины.

Пирогово

Музей народной архитектуры

Билет: 185-200 грн

Здесь детей познакомят со старинными традициями украинского Рождества. Малышам расскажут, как предки украшали свои дома к праздникам, и что они наряжали вместо елки. Также детей ждет встреча со Святым Николаем.

В его доме они разучат старинные танцы и колядки, а также получат сладкие подарки.

В стоимость билета входит мастер-класс в резиденции Святого Николая, участие в экскурсии и подарок. Групповое фото со святым обойдется в 250 грн.

Главпочтамт

Время работы – 13.00-20.00

Здесь детей ждет самый современный Святой Николай: вместо старинной одежды на нем – стильный свитер и шарф.

Также здесь обитают его помощники – Ангел и Царь. Сделать фото с ними могут все желающие.

В этой резиденции дети могут отправить письма друзьям и родным, принять участие в интерактивных играх, танцевальных флешмобах и получить за это сладости.

Международный выставочный центр

Броварской пр., 15

19 декабря в МВЦ открывается зимняя Країна мрій, где можно будет встретиться со Святым Николаем и покататься на аттракционах.

На открытие запланирован праздничный концерт с участием Олега Скрипки.

Мамаева слобода

ул. М. Донца, 2, 19-22 декабря

Здесь обитает казацкий Святой Николай. Он познакомит детей со старинными музыкальными инструментами и подарит праздничный медовый пряник.

Также в программу посещения резиденции входит экскурсия по этнографическому комплексу.

Ранее Факты ICTV составили афишу мероприятий в Киеве на День Святого Николая.

Фото: dreamstime, УНИАН, Facebook.