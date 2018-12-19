19 декабря в Украине отмечают день Святого Николая. Этот праздник является любимым у детей и у многих взрослых.
В День Святого Николая послушные дети находят под подушкой подарки.
Святому Николаю можно написать письмо или лично посетить его в резиденции.
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В этом году в Киеве открыты 6 таких резиденций. Здесь можно поговорить со святым, познакомиться с традициями праздника и попробовать разных сладостей.
Факты ICTV подготовили список мест, где можно навестить Святого Николая.
Киево-Печерская лавра
Большая Колокольня, с 12.00 до 16.30
Вход – 70 грн
На первом этаже колокольни детей встретят аниматоры. Они проведут для них интересные конкурсы и квесты. Также малыши еще успеют отправить письмо Святому Николаю.
В экскурсию входит личная встреча со святым, посещение выставки ангелов и участие в играх. Также можно зайти в беседку желаний и поучаствовать в конкурсе селфи.
Страна Северного сияния
Контрактовая площадь, 17.00
Софийская площадь, 19.00
На Контрактовой площади резиденцию Святого Николая открыли еще 15 декабря. 19 декабря праздник начнут отмечать в 17.00. Здесь можно будет пообщаться со святым, покататься на снежной горке и колесе обозрения, полюбоваться светящимися зверьками Марии Примаченко и посетить рождественскую ярмарку.
19 декабря святого можно будет увидеть и на Софийской площади. Также сегодня в 19.00 засветится главная елка Украины.
Пирогово
Музей народной архитектуры
Билет: 185-200 грн
Здесь детей познакомят со старинными традициями украинского Рождества. Малышам расскажут, как предки украшали свои дома к праздникам, и что они наряжали вместо елки. Также детей ждет встреча со Святым Николаем.
В его доме они разучат старинные танцы и колядки, а также получат сладкие подарки.
В стоимость билета входит мастер-класс в резиденции Святого Николая, участие в экскурсии и подарок. Групповое фото со святым обойдется в 250 грн.
Главпочтамт
Время работы – 13.00-20.00
Здесь детей ждет самый современный Святой Николай: вместо старинной одежды на нем – стильный свитер и шарф.
Также здесь обитают его помощники – Ангел и Царь. Сделать фото с ними могут все желающие.
В этой резиденции дети могут отправить письма друзьям и родным, принять участие в интерактивных играх, танцевальных флешмобах и получить за это сладости.
Международный выставочный центр
Броварской пр., 15
19 декабря в МВЦ открывается зимняя Країна мрій, где можно будет встретиться со Святым Николаем и покататься на аттракционах.
На открытие запланирован праздничный концерт с участием Олега Скрипки.
Мамаева слобода
ул. М. Донца, 2, 19-22 декабря
Здесь обитает казацкий Святой Николай. Он познакомит детей со старинными музыкальными инструментами и подарит праздничный медовый пряник.
Также в программу посещения резиденции входит экскурсия по этнографическому комплексу.
Ранее Факты ICTV составили афишу мероприятий в Киеве на День Святого Николая.
Фото: dreamstime, УНИАН, Facebook.