PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Держсекретар США подзвонив митрополиту Епіфанію/

Госсекретарь США позвонил митрополиту Епифанию

Государственный секретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепа Роберт Палладино, говорится на сайте американского ведомства.

В разговоре с Епифанием Майкл Помпео подчеркнув поддержку США свободы вероисповедания и суверенитета Украины.

Читайте: Захвата храмов Московского патриархата не будет – Епифаний

Он также призвал уважать право всех украинцев на собственный религиозный выбор.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос Православной церкви Украины вручат 6 января.

Фото: K2images|Dreamstime.com

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Американский след в украинском томосе
Достижение Порошенко и проигрыш Путина: что пишут о ПЦУ иностранные медиа
Томос ПЦУ: Епифаний поблагодарил Порошенко за помощь
Ватикан признал Православную церковь Украины
Все будет оценено по делам: Епифаний прокомментировал свой молодой возраст
Мы не будем зависимы от Константинополя – Епифаний
Реформа церковного календаря: перенесут ли Рождество
Захвата храмов Московского патриархата не будет – Епифаний
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка