В ближайшее время ситуация с газовой зависимостью Украины от поставок российского газа может существенно измениться.

Американская компания планирует вложить значительные ресурсы в добычу газа в Западной Украине.

Об этом рассказал Рыбенчук Николай – заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ООО Украинская Независимая Геологическая Компания, владельцем которой является американский инвестор – компания VLAD LLC.

По словам Николая Рыбенчука, в 2015 украинское предприятие на аукционе получило специальное разрешение на пользование недрами на Юго-Залужанськой области (Львовская область). Компания привлекла местных подрядчиков, выполняющих технические работы на скважине.

Кроме этого, предприятие достигло соглашения с Захидукрекология, владельцем соседней Ортыницкой площади на то, чтобы разрабатывать это месторождение.

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Также Рыбенчук заявил, что компания изучает еще ряд потенциальных участков, а именно: Грабинский, Юго-Гаевский, Перепростинеский, Небыловский, Тисивский, Северо-Яворивский и Рудавецький площади находящихся в пределах Западного Карпатского региона.

– Компания имеет мощный кадровый потенциал. Мы сотрудничаем со многими геологами. В течение последних двух лет мы изучаем геологический потенциал западного региона, – отметил он.

Рыбенчук считает, что наращивание собственной добычи природного газа остается ключевым вопросом энергетической безопасности государства. Также он добавляет, что иностранные инвестиции больше способствуют росту газодобычи и снижению зависимости от импорта голубого топлива.

Напомним, в Киевгазе обнародовали новые тарифы на газ для населения, примерно на 23% выше, чем предыдущие.