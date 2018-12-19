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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Місцеві бюджети використовують кошти екоподатку не за призначенням - експерти/

Местные бюджеты используют средства эконалога не по назначению – эксперты

Регионы с наиболее высокой концентрацией промышленности тратили на охрану природы малые суммы.

Местные бюджеты используют средства эконалога не по назначению. Об этом говорится в сообщении GMK Center.

Согласно действующему законодательству, местные бюджеты получают 55% собранного экологического налога. Эти деньги предназначены на природоохранные мероприятия.

Однако эффективность расходования средств экологического налога сильно отличается в зависимости от регионов. Области с наиболее высокой концентрацией промышленности, которые выбрасывают в атмосферу большие объемы СО2, тратили на природоохранные мероприятия в 2017 году мизерные суммы. Например, Запорожская область израсходовала 0% от собранного эконалога, Луганская – 0,3%, Донецкая – 1,1%.

Вместе с тем, регионы со сравнительно благополучной экологической ситуацией расходовали по целевому назначению до 80% полученных от эконалога средств: Тернопольская область – 70,2%, Черновицкая – 58,3%.

– Скорее всего, здесь мы имеем дело с проблемой точного отображения расходов на окружающую среду в статистике. Складывается впечатление, что различные органы по-разному подходят к решению данного вопроса, – уверены в GMK Center.

По итогам 2017 года Госказначейство сообщило об общих расходах местных бюджетов на охрану окружающей среды на сумму 2,6 млрд грн. В то же время если взять данные статистического сборника Бюджет Украины 2017 и  просуммировать соответствующую статью расходов местных бюджетов, получается 189,2 млн грн.

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Предполагают, что Госказначейство отображает использованные деньги как расходы на охрану окружающей среды, в то время как местные бюджеты фактически направляют деньги на другие цели.

– Этот факт лишь подчеркивает проблему эффективного использования средств экологического налога в Украине, – резюмируют в GMK Center.

К слову, в рейтинге самых экологичных стран первые места занимает Швеция, Марокко и Литва, а Украина лидирует среди постсоветских государств.

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