В Киеве во время литургии в Спасо-Преображенском храме, который относится к УПЦ МП, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) объявил о переходе в поместную церковь Украины
Верующие, которые были в храме, встретили слова митрополита Александра аплодисментами, передает Громадське.
После участия в Объединительном соборе в МП запретили Драбинко проводить службу в этом храме, однако приходской совет 18 декабря решил оставить его настоятелем.
– Сегодня я впервые во время литургии вспоминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания, – рассказал Драбинко.
По его словам, часть прихожан и священников не восприняли вступление в ПЦУ и оставили храм.
– Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты, – добавил митрополит Александр.
Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.
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Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.
Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.
К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.
Фото: скрин видео Громадського