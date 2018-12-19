В Киеве во время литургии в Спасо-Преображенском храме, который относится к УПЦ МП, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) объявил о переходе в поместную церковь Украины

Верующие, которые были в храме, встретили слова митрополита Александра аплодисментами, передает Громадське.

После участия в Объединительном соборе в МП запретили Драбинко проводить службу в этом храме, однако приходской совет 18 декабря решил оставить его настоятелем.

– Сегодня я впервые во время литургии вспоминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания, – рассказал Драбинко.

По его словам, часть прихожан и священников не восприняли вступление в ПЦУ и оставили храм.

– Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты, – добавил митрополит Александр.

Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.

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Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Фото: скрин видео Громадського