19 декабря в Украине будет без осадков, во всх регионах сохранится холодная погода.

Прогноз погоды на завтра обещает холодную погоду.

На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до -2°.

Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +2°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -14°, днем до -3°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -11°, днем до -8°.

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В центре без осадков, температура ночью до -12°, днем до -2°.

В Киеве температура воздуха днем -7°, вечером – до -9°. Осадков не прогнозируют.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал на новогодние праздники снегопады и до 6 градусов мороза, после чего придет потепление.