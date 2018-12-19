Если угроза со стороны России будет снижена, то все вызванные на сборы резервисты первой очереди смогут поехать на новогодние праздники домой.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ на странице в Facebook.

В Генштабе отметили, что подходят к концу сборы резервистов первой очереди, которая началась с введением военного положения в Украине. Мероприятия проводятся в рамках масштабной подготовки государства на случай усиления агрессии со стороны России, вплоть до вторжения.

Цель подготовки резервистов – восстановление навыков одних категорий военнообязанных и обучение по остродефицитным специальностям.

В восемь учебных центров ВСУ были направлены более 3 тысяч украинских военных. Подготовка организована по 42 военно-учетным специальностям и более 120 различным специализациям (должностям).

– Общение с военнослужащими показало, что среди них нет равнодушных, и все готовы защищать Родину с оружием в руках, – отметил начальник Управления подготовки персонала Главного управления подготовки ВСУ Николай Губень.









Военное положение в Украине: резервисты могут вернуться домой к Рождеству / 2 фотографии

Читайте: Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив



Напомним, что 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных из-за введения военного положения.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook