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Дуда уволил посла Польши в Украине

Президент Польши Анджей Дуда уволил посла в Украине Яна Пекло. Он возглавлял Посольство в Киеве с 2016 года и покинет пост до конца года.

Соответствующее решение Дуда принял еще 4 декабря, а 19 декабря оно опубликовано в Monitor Polski, сообщает Польское радио.

По словам главы Кабинета президента Кшиштофа Щерского, Ян Пекло уволен на основании ходатайства министра иностранных дел Польши, но это решение не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений.

– Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве. Надеюсь, что украинская сторона быстро примет преемника, и тогда это изменение будет плавным, – сказал он.

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Кстати, Ян Пекло до того, как стать послом, был журналистом и экспертом, связанным с организациями, которые занимаются, в частности, польско-украинским сотрудничеством.

Напомним, в сентябре Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Польши об усилении сотрудничества в сфере обороны.

Фото: iwp.org.ua

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