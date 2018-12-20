Минсоцполитики опровергло информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что в декабре пенсии за декабрь и январь выдадут одним платежом.

Пресс-служба министерства уверяет, что проектом постановления Кабмина О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год, на который ссылаются СМИ, “не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года”.

– Таким образом, в декабре будет осуществлена ​​выплата пенсий за декабрь, а за январь – в январе 2019 года, – отмечают в Минсоцполитики и просят не распространять не проверенную и официально не подтвержденную информацию.

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Напомним, с 1 января 2019 года повысят пенсии военным пенсионерам, следующий этап – с 1 марта, а затем ежегодно в марте процедура будет повторяться.