Сегодня в Украине без осадков, температура днем 4-6 градусов мороза, ночью до -9 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На востоке страны днем 0 -4 градуса, ночью до 7 градусов мороза.
В западных областях без осадков, днем -1 -5 градусов, ночью -6 -10.
На юге днем +4 -1, ночью термометр покажет -6 градусов.
В Киеве сегодня днем максимум до 6 градусов мороза, ночью -7 -9.
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К слову, Факты ICTV публиковали погоду в Украине на Новый год.
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