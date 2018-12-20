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Погода в Украине на сегодня, 20 декабря (КАРТА)

Сегодня в Украине без осадков, температура днем 4-6 градусов мороза, ночью до -9 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны днем 0 -4 градуса, ночью до 7 градусов мороза.

В западных областях без осадков, днем -1 -5 градусов, ночью -6 -10.

На юге днем +4 -1, ночью термометр покажет -6 градусов.

В Киеве сегодня днем максимум до 6 градусов мороза, ночью -7 -9.

Читайте: С фейерверками и уникальными гирляндами: в Киеве засияла главная елка страны

К слову, Факты ICTV публиковали погоду в Украине на Новый год.

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