Отдают Bentley, чтобы ездить в больницу, возвращают залоги и отпускают сразу из зала суда. Факты ICTV рассказывают об украинском правосудии и громких делах, которые слушались в Печерском суде Киева.

В течение ноября-декабря 2018 года Печерский суд разморозил около 26 счетов компаний, которые правоохранители связывают с окружением Виктора Януковича. Такие данные зафиксированы в постановлениях Единого реестра судебных решений.

На официальной странице в Facebook суд подтвердил снятие ареста с пяти компаний в связи с отсутствием в документах каких-либо упоминаний об экс-президенте.

Печерский суд получил “славу” благодаря делам, которые туда попадают. Печерским судьям часто выпадает возможность вершить правосудие над государственными чиновниками и олигархами, которых подозревают в коррупции и отмывании средств.

Факты ICTV предлагают вспомнить топ-5 самых громких дел, которые попадали в Печерский суд.

“Янтарное дело”

В 2016 году агент НАБУ под прикрытием, которая представляла интересы иностранной кампании, заинтересованной в добыче янтаря в Украине, начала сотрудничать с доверенными лицами двух народный депутатов.

Передавая помощникам нардепов деньги, женщина влияла на внесение поправок в законодательство, которое позволяло бы ей добывать янтарь и беспрепятственно экспортировать его в ОАЕ.

По состоянию на 2017 детективы НАБУ и САП вручили подозрения семи лицам, которые были причастны к вымогательству взяток на общую сумму более 300 тыс. долларов. Среди подозреваемых оказалось два народных депутата – Борислав Розенблат (автор законопроекта “О добыче и реализации янтаря”) и Максим Поляков.

НАБУ обнародовало видео, где нардеп Розенблат договаривается с агентом НАБУ о деньгах за содействие лицензированию добычи янтаря.

Однако, Печерский районный суд 11 апреля 2018 удовлетворил жалобу адвокатов и признал нардепа Борислава Розенблатта пострадавшим.

Детективы НАБУ превысили полномочия и не должны были провоцировать представителя правительства на получение неправомерной выгоды.

Впоследствии уже Окружной административный суд Киева признал действия НАБУ противоправными. В комментарии Интерфаксу адвокат нардепа Александр Шевчук отмечал, что теперь защита будет инициировать закрытие дела.

Дело нардепа Игоря Мосийчука

Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин в 2015 году инициировал снятие неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука. В частности он представил в парламенте оперативное видео, на котором нардеп получает деньги от предпринимателя за содействие в ведении бизнеса и рассказывает о расценках своей деятельности.

Мосийчук отрицал свою причастность к каким-либо незаконных действий, отмечая, что видео смонтировано.

На следующий день после ареста Печерский суд взял под стражу нардепа на два месяца.

По окончании срока его освободили. Следующие заседания суда каждый раз переносились и только в марте 2016 Печерский суд наконец принял решение. Суд отказал ГПУ продолжать арест Мосийчуку.

Высший административный суд вернул депутату неприкосновенность, сославшись на процессуальные нарушения при его задержании.

Сегодня Игорь Мосийчук продолжает свою деятельность как народный депутат Украины от Радикальной партии.

Дело Юлии Тимошенко

Одним из самых громких дел Печерского суда стало дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в 2011 году. Причиной послужили газовые соглашения 2009 года между компаниями Нафтогаз и Газпром. Тимошенко обвиняли в “превышении власти и служебных полномочий”.

Печерский суд вынес решение в виде лишения свободы на семь лет и выплаты Нафтогазу 1,5 млн. гривен. Именно в такую ​​сумму оценили убытки компании в результате газовых соглашений.

Однако, впоследствии судья Родион Киреев, который посадил экс-премьер-министра, попал в скандал. Его обвинили в том, что тот, “безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей”, чем допусти незаконное лишение свободы Тимошенко.

В 2014 году МВД Украины объявило его в розыск. По статьям, которые ему инкриминировали, судье грозило до восьми лет лишения свободы. Однако правоохранителям так и не удалось его найти.

Лишь в 2016 году президент Петр Порошенко официально уволил Киреева.

Суд над Саакашвили

Скандальный грузинский политик, бывший глава Одесской ОГА и экс-лидер партии Движение новых сил Саакашвили сразу после своего ареста попал в тот же Печерский суд.

ГПУ выдвинуло грузину обвинения в организации проплаченных акций протеста под Верховной Раду с целью захвата государственной власти. Его подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В частности, указывалось, что средства он получал от олигарха из окружения Виктора Януковича Сергея Курченко.

Судье понадобилось почти 10 часом на то, чтобы ознакомиться с деталями дела. В итоге Печерский суд отказал ГПУ в ходатайстве взять под домашний арест политика и освободил Саакашвили, который спокойно вернулся домой на время расследования.

Впоследствии судья Лариса Цоколь, которая отказалась арестовывать Саакашвили, была отстранена от правосудия. В Высшем совете правосудия уверяют, что это не связано с делом Саакашвили.

Дело “налоговиков Клименко”

Масштабные обыски, аресты и вертолеты – в мае 2017 года в Украине проходила массовая спецоперация сразу в 15 областях Украины.

У полиции были доказательства, что налоговая служба во главе с главой Министерства доходов Александром Клименко принесла ущерб государству почти в 100 млрд гривен.

Подозрение получили 52 действующих и бывших налоговиков. Задержанных отправляли в Печерский суд на вертолетах. Эффектная спецоперация в стиле американских боевиков стала самой масштабной в Украине. На нее государство потратило 330 тыс. гривен.

Казалось, что справедливость восторжествовала, однако никто из фигурантов дела до сих пор не заключен.

Сразу из зала суда их или отпускали под залог или под “честное слово”.

В марте 2018 завершилось досудебное расследование над ними. Однако, 25 подозреваемых находятся в розыске, 23 вышли под залог, только двое заключили сделку со следствием и признали себя виновными.

Сумма возмещенных государству средств составляет 74 млн. гривен. Через несколько месяцев после дела, суд начал снимать арест с имущества налоговиков, общая стоимость которого оценивалась в 888 млн. гривен.

Показательным стало дело полтавского налоговика. Экс-руководитель налоговой Полтавской области Владимир Задорожный вышел под залог и даже вернул свой Bentley. Об этом говорится в расследовании издания Украинская правда.

Его адвокаты аргументировали это тем, что налоговик имеет проблемы с сердцем и должен регулярно посещать врача. Печерский суд согласился с адвокатами и вернул машину.

Залог за Задорожного в размере 10 млн. внес его зять. Однако уже через год он обратился в Печерский суд с требованием вернуть девять миллионов и суд… удовлетворил это ходатайство.

На самом деле, проблема не в Печерском суде, потому спорными приговорами славится как минимум и Соломенский суд, и даже не в судьях. Проблему следует искать в самой системе. Мы привыкли, что любые дела можно решить, имея деньги или связи.

Сначала мы “благодарим” врача за его работу, “благодарим” полицейского за то, что не заметил, как проехали на красный, а затем удивляемся, почему вокруг царит несправедливость. Нам нужна не судебная реформа, а реформа нашего мировосприятия. Хотя судебная реформа в том виде, в котором ее сейчас представляют, должна урегулировать деятельность судов.

Фото: dreamstime, gettyimages

Лилия Ященко