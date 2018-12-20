Изменения в 2019 году в Украине принесут повышение зарплат военным, полицейским и спасателям. Также в новом году заработает монетизация жилищных субсидий и изменятся некоторые правила по оплате коммуналки.

Что изменится в Украине в 2019 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная сфера

Зарплаты и пенсии

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 вырастет до 4170 грн, а прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн.

С 2019 года должна заработать накопительная пенсионная система.

С 1 января 2019 запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, а в марте состоится пересчет всех выплат пенсионерам в Украине.

Зарплаты полицейских и спасателей с 1 января 2019 вырастут на 30%. Минимальная зарплата работника ГСЧС составит 9000 гривен, полицейского – 9200. Также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья для полицейских.

Коммуналка, налоги, штрафы

С 1 января 2019 в Украине заработает монетизация жилищных субсидий. Монетизация субсидий будет проведена в три этапа.

Читайте: В Украине запустили Государственный реестр субсидиантов

С 2019 года вводятся пеня за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ. В год максимальная сумма пени составляет 3,65%.

Для киевлян изменятся платежки за электроэнергию. Остается всего один счет, однако в нем появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии.

С 1 января 2019 ГФС планирует изменить предоставление отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе.

С 2019 в Украине заработают новые наказания за буллинг. Штрафы за буллинг составят от 850-3400 грн.

Соцпомощь

С 1 января 2019 в Украине введут новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность.

Правительство намерено ввести для молодых шахтеров накопительные пенсионные счета с 2019 года.

С 1 января в стране заработает услуга “муниципальной няни”. Новинкой смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет и только в том случае, если оба родителя выходят на работу.

Минимальный размер пособия по безработице с 2019 года вырастет до 610 грн (сейчас 544), максимальный – до 1630 (сейчас 610).

Госслужба занятости планирует с 1 января 2019 внедрить институт “карьерного советника”.

Армия

С 1 января 2019 денежное обеспечение украинского солдата должно составлять не менее 10 тыс. грн.

Согласно требованиям закона о нацбезопасности Министерство обороны с 1 января 2019 должно возглавить гражданское лицо.

С 2019 года на обучение в вузах участникам АТО и их детям будет предоставлена ​​господдержка.

Укроборонпром начнет поставку танков Оплот и ракетных комплексов Ольха в ВСУ.

Армия FM начнет вещание в Киеве, Виннице и Житомире.

Курс доллара на 2019

В бюджете Украины заложен прогноз на курс доллара к концу 2019 на уровне 29,4 гривны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает вполне реальным курс гривны к доллару на 2019 на уровне 29,4 грн.

НБУ прогнозирует, что к концу 2018 года курс не опустится ниже 28,5 за доллар, а весной 2019 года вновь начнет дешеветь.

Образование

В Украине появится образовательный омбудсмен, защищающий права учащихся, студентов, педагогов и ученых.

В 2019 году поступающие в медицинские и педагогические ВУЗы, желающие работать в селах, будут зачислены в первую очередь.

Во время ВНО-2019 для нескольких специальностей подняли проходной балл. Чтобы поступить на специальности Право, Публичное управление и администрирование и Международные отношения нужно будет набрать не менее 130 баллов.

Министерство образования и науки Украины в 2019 планирует ввести механизм “деньги ходят за учителем”: когда педагог сам может выбрать, где повысить квалификацию, а государство за это заплатит.

Медицина

С 1 января 2019 анализы и исследования, на которые пациентов будут направлять семейные врачи, будут бесплатными.

В Украине функции директора и медицинского директора будут четко разграничены с 1 января 2019.

В 2019 году в Украине реформируют систему скорой помощи, переоснастят машины скорой и внесут изменения в работу диспетчерской службы.

С 1 апреля 2019 программа Доступные лекарства переходит под контроль Национальной службы здоровья.

С 2019 года медицинские учреждения Украины начнут закупать медизделия по международному классификатору GMDN (Global Medical Device Nomenclature).

С 1 января 2019 вступает в силу Закон о трансплантации органов, по которым изъятие органа после смерти будет возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

Транспорт и дороги

Владельцев авто на иностранных номерах начнут штрафовать за нерастаможенные авто с мая 2019 года. Сумма штрафа – 8,5 тыс. грн. В первой половине 2019 года фото- и видеофиксация на дорогах Украины заработает в полном объеме.

Территориальные автомобильные дороги Украины будут переданы на баланс областных администраций.

С 2019 года возраст использования пассажирских самолетов ограничат до 20 лет.

Укрзализныця в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

С 1 января 2019 визы в Украину подорожают. Тарифная ставка консульского сбора за оформление электронных виз на въезд в Украину вырастет до 85 долларов.

Телевидение, связь, магазины

В 2019 введут новые ограничения на безналоговые международные почтовые и экспресс-отправления. С 1 июля 2019 лимит беспошлинных посылок из-за рубежа снижают с 150 евро до 100 евро для физлица.

Укртелеком прекратит предоставление услуги проводного радиовещания в Одессе с 1 января.

С 1 января кабельное ТВ может подорожать на 15-40%.

Компания Воля планирует в 2019 году повысить стоимость услуг на 10-20%.

В Украине усилят нормы маркировки пищевых продуктов. Производители будут указывать на упаковках информацию об аллергенах или о том, подвергался ли продукт замораживанию/оттаиванию.

Киев

В 2019 году на Почтовой площади установят новый прозрачный фуникулер фирмы Doppelmayr Garaventa с кондиционерами.

В 2019 в Киеве откажутся от хлорирования воды, заменив его современной технологией очистки воды.

В 2019 IKEA откроет в столичном ТРЦ Ocean Mall первый магазин в Украине.

К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 декабря 2018 года.