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Швейцария заморозила активы Януковича – какая сумма и на сколько

Швейцария продолжила заморозку активов Виктора Януковича и его окружения еще на год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы власти Швейцарии.

– Федеральный совет принял решение о продлении на один год меры замораживания активов изгнанных президентов Бена Али (Тунис) и Януковича (Украина) и их окружения, – говорится в сообщении.

Цель – поддержать судебное сотрудничество между Швейцарией и этими двумя государствами.

Под заморозку активов Януковича и его окружения подпадает 70 миллионов швейцарских франков (1,95 миллиарда гривен).

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Напомним, Печерский суд снял арест с 26 счетов компаний Януковича.

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