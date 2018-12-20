Швейцария продолжила заморозку активов Виктора Януковича и его окружения еще на год.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы власти Швейцарии.
– Федеральный совет принял решение о продлении на один год меры замораживания активов изгнанных президентов Бена Али (Тунис) и Януковича (Украина) и их окружения, – говорится в сообщении.
Цель – поддержать судебное сотрудничество между Швейцарией и этими двумя государствами.
Под заморозку активов Януковича и его окружения подпадает 70 миллионов швейцарских франков (1,95 миллиарда гривен).
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Напомним, Печерский суд снял арест с 26 счетов компаний Януковича.
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