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Факти / Україна / Слухає KAZKA та передає привіт: Сущенко зустрівся з адвокатом/

Слушает KAZKA и передает привет: Сущенко встретился с адвокатом

Украинский политзаключенный Роман Сущенко встретился с адвокатом Марком Фейгиным.

Адвокату Марку Фейгину розрешили посетить украинского политзаключенного Романа Сущенко в колонии.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам адвоката, ситуация с бытовыми условиями пребывания в камере наладилась.

Читайте: Политзаключенный Сущенко впервые позвонил из колонии

Марк Фейгин также добавил, что Сущенко передает привет всем соотечественникам.

Он просил передать, что украинская группа KAZKA с хитом Плакала рвет топ в исправительной колонии №11.

Напомним, Романа Сущенка приговорили к 12 годам лишения свободы и этапировали в исправительную колонию № 11 в Кировской области.

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