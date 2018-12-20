В 2019 году средняя зарплата в Украине может превысить запланированный НБУ показатель и достигнуть 11,5 тысяч гривен.

Такой оптимистический прогноз дал эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина, передает Обозреватель.

Это связано с риском потерять львиную долю работников из-за конкурентных зарплат за рубежом.

– Потому что производство или потеряет треть людей, которые просто уедут работать за границу, или поднимет зарплату на 50-70%, чтобы удержать работников, – говорит эксперт.

Еще одной предпосылкой к поднятию заработных плат в Украине Пашкина считает возможное принятие Германией закона об облегчении условий въезда украинских трудовых мигрантов.

Также она отметила важность соответствия высокой зарплаты и эффективности работника.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что изменения в 2019 году в Украине принесут повышение зарплат военным, полицейским и спасателям.