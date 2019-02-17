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РФ использует Карпачеву в гибридной войне – Геращенко

ФСБ допустила к украинским морякам бывшего украинского омбудсмена Нину Карпачеву, однако не пускает действующего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Карпачова і Москалкова

Кремль просто использует Карпачеву в гибридной войне, считает первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, комментируя информацию российского обмудсмена Татьяны Москальковой о том, что 12 февраля она вместе с “независимым международным экспертом” посетила трех украинских моряков.

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– Гибридная война – это когда РФ использует гибридного “омбудсмена”, вытряхивает от пыли Януковича…РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о “нелегитимности украинской власти”, – написала Геращенко в Facebook.

Ранее адвокат Николай Полозов, который защищает интересы украинских моряков, сообщил, что его подзащитным не разрешат свидания с родными и даже звонки, пока они не предоставят нужные показания и не признают себя виновными.

ФотоОmbudsmanrf.org

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