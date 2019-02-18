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Аннексия Крыма: полиция показала лица “самооборонцев” из НВФ Рубеж

Боевики НВФ Рубеж захватывали корвет ВМС Украины Хмельницкий и разведывательный катер Славутич.

Аннексия Крыма: полиция показала лица “самооборонцев” из НВФ Рубеж

Захватом украинских кораблей и воинских частей во время аннексии Россией Крыма в 2014 занималось вооруженное формирование Рубеж, которое было частью “самообороны Крыма”.

Украинская полиция установила личности главарей и членов формирования и обьявила их в розыск.

Правоохранители выяснили, что целью 9 членов НВФ Рубеж был захват корвета ВМС Украины Хмельницкий, разведывательного катера Славутич и воинских частей ВСУ.

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Аннексия Крыма: полиция показала лица “самооборонцев” из НВФ Рубеж / 2 фотографии

Также известно, что бандиты организовывали блок-посты.

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В случае поимки, главарь формирования может сесть в тюрьму на 15 лет согласно ч. 5 ст. 260 УК. Остальным членам Рубежа грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 2 ст. 260 УК).

Напомним, Россия хотела использовать письмо беглого президента Виктора Януковича, чтобы захватить не только Крым, но и Киев.

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