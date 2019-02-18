Пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции украинских войск. В результате четверо военнослужащих получили ранения.
Боевики восемь раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. В результате четверо военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
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Где происходили обстрелы ВСУ
- В Лебединском из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи села Водяное из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Около поселка Опытное из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов.
- Возле Екатериновки из минометов калибров 120 и 82 мм.
- Около поселка Новотошковское из минометов 120 и 82 калибров.
- Вблизи населенного пункта Крымское из крупнокалиберных пулеметов .
Ситуация остается под контролем украинских военных.
Напомним, 17 февраля районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.