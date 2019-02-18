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Боевики обстреляли военных ВСУ. Четверо бойцов получили ранения

Пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции украинских войск. В результате четверо военнослужащих получили ранения.

ООС

Боевики восемь раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. В результате четверо военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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Где происходили обстрелы ВСУ

  • В Лебединском из  ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи села Водяное из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Около поселка Опытное из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов.
  • Возле Екатериновки из минометов калибров 120 и 82 мм.
  • Около поселка Новотошковское из минометов 120 и 82 калибров.
  • Вблизи населенного пункта Крымское из крупнокалиберных пулеметов .

Ситуация остается под контролем украинских военных.

Напомним, 17 февраля районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.

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