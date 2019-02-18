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ФСБ заказала поджог 20 храмов и нападения на священников бывшей УПЦ МП – СБУ

Так называемое “МГБ ДНР” и Ростовское управление ФСБ России планировали нападения на 20 храмов бывшей УПЦ МП по всей территории Украины.

ФСБ Росії

Этот план попал в руки Службы безопасности Украины, и в нем, по словам главы СБУ Василия Грицака, перечисленные почти 20 религиозных сооружений, которые должны были стать объектами провокаций – с конкретными расценками.

Он сообщил также другие детали плана российских спецслужб, в частности, нападения и убийства известных представителей духовенства УПЦ МП, “к которым хотели привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО через налаживание с ними диалога с использованием патриотической риторики и материального стимулирования”.

– Автором этого циничного плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, а ныне начальник одного из отделов “МГБ ДНР” Соболев Егор Вячеславович, – сказал Грицак.

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Ранее в СБУ сообщили, что российские спецслужбы пытались завербовать исполнителей, готовых за $ 2 тыс. поджечь любой храм Московского патриархата.

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