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Киевлянам сделают перерасчет платежек за свет в марте

Киевлянам пересчитают платежки за ошибочную уплату средств за потребленную электроэнергию в январе.

Комуналка

Все ошибочно оплаченные счета за потребленную электроэнергию будут учтены при формировании мартовских платежек, сообщает Укринформ.

Бытовым клиентам не придется посещать центры обслуживания, или же подавать определенные заявления.

– Компания Киевские энергетические услуги до конца февраля получит от предыдущего поставщика пересчет всех ошибочно уплаченных киевлянами средств за потребленную в январе 2019 года электроэнергию и отобразит суммы в лицевых счетах бытовых клиентов, – говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с тем, что некоторые жители столицы в январе 2019 года оплатили счета за электроэнергию по старым тарифам.

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Зачисленные суммы можно будет увидеть в платежках, которые клиенты получат в марте.

К слову, украинцам, у которых задолженность за коммунальные платежи превышает один месяц, перестанут начислять субсидии.

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