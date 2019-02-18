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Нападения на храмы в Украине курирует ФСБ – Грицак

Нападения на культовые сооружения в Украине организовываются с Донбасса, а планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве идут с ФСБ России.

Нападения на храмы в Украине курирует ФСБ – Грицак

О том, что дестабилизация и нападение на храмы идет с России сообщил глава СБУ Василий Грицак.

– Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть информация… что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области,- сообщила глава СБУ, передает Интерфакс-Украина.

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К слову, экс-глава СБУ Игорь Смешко в интервью Фактам ICTV рассказал об интересах России на выборах в Украине, угрозах для нашей страны, работе спецслужб на выборах 2004 года и случае, когда СБУ чуть не предотвратила приход Януковича к власти.

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