Задержанного на Донбассе диверсанта допрашивают сотрудники Объединенных сил.

Боевики на Донбассе совершили попытку нападения на позиции украинских военных.

Атака ДРГ врага была совершена на Светлодарском направлении 17 февраля, пишет пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что нападение боевиков удалось отразить, а также задержать одного из диверсантов.

С задержанным бандитом ведут работу сотрудники Объединенных сил – его допрашивают.

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Позже Генштаб сообщил о новой атаке боевиков 18 февраля. Нападение было организовано на Северном направлении. В результате короткого боя враг отступил, понеся потери – 4 боевиков уничтожены, один задержан.

Напомним, в Луганской области задержали боевика, который вступил в “ЛНР” по совету друга.