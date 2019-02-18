PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ООС: отбиты две атаки врага, двух взятых в плен боевиков допрашивают/

ООС: отбиты две атаки врага, двух взятых в плен боевиков допрашивают

Задержанного на Донбассе диверсанта допрашивают сотрудники Объединенных сил.

ООС: отбиты две атаки врага, двух взятых в плен боевиков допрашивают

Боевики на Донбассе совершили попытку нападения на позиции украинских военных.

Атака ДРГ врага была совершена на Светлодарском направлении 17 февраля, пишет пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что нападение боевиков удалось отразить, а также задержать одного из диверсантов.

С задержанным бандитом ведут работу сотрудники Объединенных сил – его допрашивают.

Читайте: Еще два часа дымился: в ВСУ показали видео уничтожения позиций боевиков

Позже Генштаб сообщил о новой атаке боевиков 18 февраля. Нападение было организовано на Северном направлении. В результате короткого боя враг отступил, понеся потери – 4 боевиков уничтожены, один задержан.

Напомним, в Луганской области задержали боевика, который вступил в “ЛНР” по совету друга.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевики обстреляли военных ВСУ. Четверо бойцов получили ранения
Еще два часа дымился: в ВСУ показали видео уничтожения позиций боевиков
Боевики из гранатомета обстреляли авто украинской группы СЦКК
Путина не интересует мир пока в Украине выборы – Волкер
Минометы и гранатометы: на Донбассе погиб боец ВСУ, есть раненый
Под Луганском зафиксировали 33 танка боевиков
ФСБ вербует осужденных, которых из колоний ОРДЛО передают Украине
Гранатометы и зенитка: на Донбассе погиб боец ВСУ, двое ранены
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка