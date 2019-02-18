PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 18 февраля (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 18 февраля (КАРТА)

18 февраля погода в Украине будет солнечной и без осадков.

Погода в Украине

Погода в Украине 18 февраля будет солнечной и теплой, днем ожидается до 6 градусов тепла, ночью 1 +1°.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

На западе страны днем 5-8 выше нуля, ночью -1 +1°.

На востоке Украины 2-4°, ночью -1 +1°.

На юге столбики термометра поднимутся до + 9 °, ночью 1-4 выше нуля.

В центральных областях 2-6 °, ночью +2 -1 °.

В Киеве сегодня 4-6 ° днем и 1 + 1 ° ночью.

Читайте: Какой будет погода в феврале – прогноз Гидрометцентра

К слову, ранее Факты ICTV писали, какого числа Пасха в 2019 году.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка