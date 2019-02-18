18 февраля погода в Украине будет солнечной и без осадков.
Погода в Украине 18 февраля будет солнечной и теплой, днем ожидается до 6 градусов тепла, ночью 1 +1°.
Об этом пишет Укргидрометцентр.
На западе страны днем 5-8 выше нуля, ночью -1 +1°.
На востоке Украины 2-4°, ночью -1 +1°.
На юге столбики термометра поднимутся до + 9 °, ночью 1-4 выше нуля.
В центральных областях 2-6 °, ночью +2 -1 °.
В Киеве сегодня 4-6 ° днем и 1 + 1 ° ночью.
Читайте: Какой будет погода в феврале – прогноз Гидрометцентра
К слову, ранее Факты ICTV писали, какого числа Пасха в 2019 году.
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