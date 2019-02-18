Президент Петр Порошенко заявил, что перед началом вооруженной агрессии Россия захватила культурное и информационное пространство Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия начала расширять свое влияние в Украине с помощью захвата культурного и информационного пространства, передает Укринформ.

Таким образом перед началом вооруженной агрессии РФ пыталась размыть культурное лицо Украины.

– До того, как прийти на танках, “русский мир” пришел к нам на частотах теле- и радиокомпаний, в газетах, в журналах, в книгах, в попсовых песенках, и мы это спокойно наблюдали… Нашим ответом на агрессию стал украинский культурный контент. И сейчас он не только присутствует, а доминирует, – сказал Порошенко.

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По его словам, именно во времена советской России культуру превратили в линию фронта, на котором и после обретения Украиной независимости продолжалась война.

К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на украинских выборах не будет наблюдателей из РФ.