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Еще два часа дымился: в ВСУ показали видео уничтожения позиций боевиков

Украинские военные продемонстрировали, как уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Еще два часа дымился: в ВСУ показали видео уничтожения позиций боевиков

Пулемет противника не умолкал и постоянно обстреливал позиции украинских военных, поэтому было принято решение открыть ответных огонь, сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

– Каждый день на одном из ВОПов противника не умолкал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди, воины ОС запустили приветствие от доброжелательных украинцев, – заявил Штефан.

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По его словам, в результате попадания погиб боевик.

На позиции врагов еще немного дымило около двух часов, – добавил офицер.

Ранее Факты ICTV писали, что возле села Терновое (Луганская область) беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка боевиков.

Фото: military_tv_ua

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