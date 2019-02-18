Государственный адвокат Виктора Януковича Юрий Рябовол обжаловал приговор Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене.
Приговор в отношении Януковича сегодня обжалован защитником Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом, рассказала пресс-секретарь суда Инна Свинаренко в комментарии Интерфакс-Украина.
По ее словам, платные адвокаты Януковича апелляцию на решение суда пока не подавали.
Срок подачи жалоб истекает 25 февраля.
Кстати, 6 февраля во время пресс-конференции в Москве Янукович так и не сказал ничего конкретного о приговоре, только, как всегда, говорил о давлении на суд, о лжи и ненависти, а процесс против себя назвал политическим.
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Напомним, 24 января Оболонский суд приговорил беглого президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
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