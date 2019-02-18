PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Дело Януковича: адвокат обжаловал приговор суда/

Дело Януковича: адвокат обжаловал приговор суда

Государственный адвокат Виктора Януковича Юрий Рябовол обжаловал приговор Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене.

Віктор Янукович

Приговор в отношении Януковича сегодня обжалован защитником Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом, рассказала пресс-секретарь суда Инна Свинаренко в комментарии Интерфакс-Украина.

По ее словам, платные адвокаты Януковича апелляцию на решение суда пока не подавали.

Срок подачи жалоб истекает 25 февраля.

Кстати, 6 февраля во время пресс-конференции в Москве Янукович так и не сказал ничего конкретного о  приговоре, только, как всегда, говорил о давлении на суд, о лжи и ненависти, а процесс против себя назвал политическим.

ЧитайтеЛепет младенца! Реакция сети на пресс-конференцию Януковича

Напомним, 24 января Оболонский суд приговорил беглого президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Факты ICTV собрали самую важную информацию о деле Януковича.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка