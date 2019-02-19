Стало известно, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя в российский Краснодар.

Владимира Балуха вывезли в Краснодар, сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

В Крымской правозащитной группе также подтвердили, что украинского политзаключенного доставили в Краснодар.

– Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали, – говорится в сообщении.

Вчера, 18 февраля, политзаключенного Балуха оккупанты везли из СИЗО Симферополя в неизвестном направлении.

В октябре 2018 года так называемый Верховный суд Крыма изменил приговор Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Фото: Mariana Betsa