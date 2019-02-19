Представители крупнейших металлургических предприятий и профсоюзов поддержали план восстановления и развития отрасли, представленный кандидатом в президенты Александром Вилкулом.

Металлургия переживает нелегкие времена. Но в мире немало примеров, когда именно металлургия выступала стимулом экономического роста. Например, Китай, где металлургический комплекс стал фундаментом экономического бума последних 30 лет.

– А в послевоенный период именно металлургия была эпицентром индустриализации таких успешных стран, как Германия и Франция. Этот же путь может пройти Украина. Но необходимы как минимум три столпа, на которых все будет строиться, – сказал Ростислав Шурма, генеральный директор ПАО Запорожсталь.

Первое – это внутренний спрос на металл.

– Мы продаем металл в 60 стран, но не в Украину, где нет на металл спроса. Первое, что мы ожидаем от нового президента, это запуск потребляющих отраслей. Это крупные инфраструктурные проекты, о которых говорит Александр Вилкул. И запуск отраслей, которые потребляют металл – жилищное строительство, промышленное строительство, судостроение и кораблестроение. Если страна будет потреблять 20 млн тонн стали в год, это создаст дополнительно 5-10 млн рабочих мест, – отметил Шурма.

Второе, что металлурги ожидают от новой власти, дешевые кредиты для модернизации старых советских предприятий.













Металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула / 3 фотографии

И третье, для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью необходима грамотная, прагматичная политика протекционизма и защиты национального производителя.

– Но это возможно только при системном, качественном управлении государством. Я уверен, что только президент с опытом производственника, с опытом работы в реальном секторе экономики буквально в течение нескольких месяцев сможет навести порядок, – считает Шурма.

Дмитрий Шевчик, генеральный директор ПАТ ЦГОК, высказал надежду, что Александр Вилкул на должности президента обратит внимание на трудовую эмиграцию.

– Наш социальный пакет и коллективный договор является одними из лучших в отрасли, и тем не менее, в последние 3-4 года мы сталкиваемся с проблемой оттока кадров. Я уверен, что Александр Вилкул, когда станет президентом, уделит внимание решению этой проблемы, – отметил он.

Сергей Беленький, председатель Федерации металлургов и горняков Украины, также высказался в поддержку кандидатуры Вилкула.

– Несмотря на то, что Александр Вилкул в последние годы занимается законотворческой деятельностью, он держит руку на пульсе горно-металлургического комплекса и у него есть реальные предложения по развитию отрасли, – отметил Беленький.

Напомним, Вилкул опередил Бойко в президентском рейтинге.