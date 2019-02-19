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Окружной суд запретил НАБУ расследовать дело в отношении депутата Рады Геллера

Окружной административный суд Киева приостановил действие решения НАПК, которое обратилось в НАБУ с просьбой расследовать декларирование недостоверной информации депутатом Евгением Геллером.

Окружной суд запретил НАБУ расследовать дело в отношении депутата Рады Геллера

Об этом говорится в письме НАПК, текстом которого располагают Украинские Новости.

Так, 21 января Окружной суд принял решение об обеспечении административного иска, согласно которому действие решений НАПК о результатах полной проверки декларации Геллера за 2017 год и об утверждении обоснованного вывода о наличии признаков правонарушения, связанного с коррупцией и направление решения о результатах проверки декларации депутата в НАБУ приостановлено до рассмотрения дела по существу.

В письме также говорится, что 14 декабря 2018 года НАПК утвердило обоснованный вывод об обнаружении в действиях Геллера состава уголовного правонарушения по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) и направило его в НАБУ, которое 15 января по данному факту начало аналитическую проверку.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд города Киева принял решение уволить Ульяну Супрун с должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.

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