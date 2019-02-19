Сегодня в Украине будет солнечно и сухо.
Прогноз погоды на сегодня, 19 февраля, публикует Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, на западе утром местами туман, на востоке, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах гололедица.
Ветер южный – до 5-10 м/с.
В западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла.
На востоке, а также в Сумской и Черниговской областях ночью 8-13° мороза, днем около 0°.
На остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве сегодня без осадков, в течение дня 4-6° выше нуля.
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Ранее синоптики предупреждали, что в течение недели погода в Украине будет переменчивой – первые три дня сухо и солнечно, а с четверга похолодание и мокрый снег с дождем.