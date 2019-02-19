На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены трое военных Объединенных сил. В то же время ВСУ уничтожили девять оккупантов и одного захватили в плен.

За сутки боевики 12 раз нарушили тишину, 10 из них – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

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Враг также вел огонь из противотанковых ракетных комплексов, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Где происходили вражеские обстрелы:

со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского и Водяного;

из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе Водяного;

из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов – вблизи Опытного;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Павлополя;

из стрелкового оружия – в районе Марьинки;

из минометов калибров 120 и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Екатериновки и Новотошковского;

из минометов калибра 82 мм – у Майского;

из крупнокалиберных пулеметов – в районе Крымского.

С начала текущих суток оккупанты трижды открывали огонь: дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Гнутово, а также из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – возле Екатериновки.

Напомним, 17 февраля районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.

Фото: ООС