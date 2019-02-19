Венгерский лоукостер Wizz Air с мая открывает два новых маршрута из Киева в Грецию – в Афины и Салоники.
Об этом сообщает пресс-служба Wizz Air.
Первый авиарейс Киев-Салоники отправится 20 мая и будет выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
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Киев-Афины стартует 21 мая, периодичность – по вторникам и субботам.
Забронировать билеты можно уже сейчас, стоимость – от €19,99.
Напомним, с 31 марта Wizz Air увеличит частоту рейсов на линии Гданьск-Киев с двух то трех раз в неделю и на линии Гданьск-Львов – с двух до четырех раз в неделю.
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