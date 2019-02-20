В Харькове на станции метро Университет собрались активисты и требуют выполнения решения суда о снижении стоимости проезда до 5 гривен.

В Харькове на станции метро Университет собралось два десятка активистов.

Все они требуют пройти в метро по 5 гривен, передает Громадське Харків.

– Активисты блокируют турникеты и пропускают пассажиров в метро по 5 гривен. На стойке у дежурной уже несколько десятков купюр, – говорится в сообщении.

Пассажиры спокойно проходят, полиция не мешает.

На каждой остановке троллейбусы и трамваи тоже отправляются со скандалами.













Коллапс в метро Харькова: активисты пропускают людей по старой цене / 3 фотографии

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Напомним, что не смотря на решение Окружного административного суда Харькова об отмене с 20 февраля повышения стоимости проезда в общественном транспорте Харькова, тарифы прежние. Сегодня проезд в метро так и остается по 8 гривен, в наземном транспорте – по 6 гривен.

В горсовете пока не комментируют, что будут делать с тарифами дальше.