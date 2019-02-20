Укроборонпром завершил испытания новейшей реактивной системы залпового огня Верба и в 2019 году начинает ее серийное производство на Шепетовском ремонтном заводе.

Его сотрудники изучили все особенности Вербы на базе Харьковского конструкторского бюро имени Морозова, которое является разработчиком РСЗО, рассказал Цензор.НЕТ директор ШРЗ Олег Туринский.

По его словам, сейчас также налаживается кооперация из львовским государственным заводом Лорта, который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры.

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Точное количество пусковых установок Туринский не назвал, отметив, что их будет достаточно для вооружения артиллерийского дивизиона.

РСЗО Верба – это новое поколение известных Градов, которая имеет полную автоматизацию всех процессов, возможность управления огнем прямо из кабины с использованием современной навигационной аппаратуры.

Это позволяет сократить время перезарядки по сравнению с Градом в семь раз и повысить скорость открытия огня по цели на незнакомой местности в четыре раза.

Напомним, в октябре 2018 года Укроборонпром передал ВСУ модернизированные танки Т-80 и Т-64, а также БТР-4 нового поколения.

Фото: Укроборонпром