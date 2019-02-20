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Погода в Украине на сегодня, 20 февраля (КАРТА)

Сегодня на большей части территории Украины осадков не ожидается.

Погода в Украине

Прогноз погоды на сегодня, 20 февраля, публикует Укргидрометцентр.

Небольшие дожди ожидаются в западных и северных областях.

В северо-восточной части страны и регионе Карпат на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 2° тепла – 3° мороза. Днем столбики термометров покажут 2-7° выше нуля, а на Закарпатье – до 10° тепла.

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В Киеве только днем ​​пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла. Днем воздух прогреется до 4-6° тепла.

 

К слову, по прогнозам синоптиков погода в феврале будет находиться в пределах нормы для месяца.

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