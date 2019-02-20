Харьковский окружной админсуд отменил повышение тарифов на проезд в метро, в трамваях и троллейбусах.

Правда, новые тарифы на проезд остановлены на время рассмотрения дела, сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах у Facebook.

Таким образом, харьковчане смогут ездить по старым тарифам – в метро по 5 грн вместо 8 грн, а в трамваях и троллейбусах – по 4 грн вместо 6 грн.

Однако чиновники Харьковского горсовета не выполнили решение суда, и прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по данному факту.

В ведомстве объяснили, что утром 20 февраля стоимость проезда в общественном транспорте должна была быть такой, как до 7 февраля.

Чиновники оправдываются, мол, выполнить решение суда и отменить действие новых тарифов не могут технически.

– Даже если очень захотеть, это невозможно выполнить в короткие сроки. Например, невозможно физически заказать для электротранспорта разовые билеты…Также метрополитен не может просто взять и ночью переключиться, – убеждает заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов.

По его словам, подготовка к переходу на новый тариф проходит за несколько недель до этого.

Водовозов также сообщил, что Харьковский горсовет обжалует решение суда.

Напомним, в Харькове с 7 февраля повысили тарифы на проезд в метро – с 5 до 8 грн, в городском электротранспорте – с 4 до 6 грн.

Фото: city.kharkov.ua