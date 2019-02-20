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В Киеве мужчина построил себе лачугу на дереве

В Киеве мужчина построил себе “домик” на дереве и теперь живет там.

Халабуда

В Киеве мужчине пришлось построить себе лачугу на дереве, чтобы иметь место для ночлега, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Необычное жилье в столице нашли экологи, когда занимались перечислением деревьев перед санитарной вырубкой.

Построена лачуга из разнообразного хлама и пакетов, однако лестницы, чтобы забираться вверх, нет.

Владелец помещения Владимир живет там уже два года и без проблем забирается туда по дереву.

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По словам мужчины, ему пришлось жить так не по своей воле, а из-за проблем с квартирой, которую он получил за 30 лет на службе пожарным.

 

К слову, в Ужгородской области частный дом обстреляли из гранатомета.

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