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Выборы президента: как разводят избирателей и грязные технологии

Выборы президента: как разводят избирателей и грязные технологии

Чего только не сделаешь ради победы на выборах. Изобретательные штабы кандидатов не гнушаются самыми грязными методами. В частности, по их указаниям крушат борды и сити-лайты с рекламой оппонентов, пускают в ход дымовые шашки, чтобы сорвать митинг одного из фаворитов гонки… Еще один популярный прием, который применяют против соперников – отключение света на пресс-конференциях. Или отказ в аренде помещения. На этой неделе из-за такого отказа даже сорвался концерт 95 квартала в Виннице.

Никуда не исчезли и черные технологии с предыдущих выборов. В частности, среди кандидатов в президенты есть даже двойник Юлии Тимошенко, тоже Тимошенко Ю.В. Расчет на то, что избиратели недосмотрят и ошибочно поставят галочку не в той графе.

Еще один избирательный прием – рекордное количество претендентов на булаву, вплоть 44. Половина из которых – чисто технические, так как будут работать на вполне реальных кандидатов. В частности, чтобы увеличить их представительство в участковых комиссиях – для возможных манипуляций.

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Специалисты ожидают в ближайшее время появления компроматов. Например, видео с кандидатом в бане или провокационные аудиозаписи с будто бы его голосом. Вот только, как утверждают социологи, наши избиратели закаленные. Но тем не менее, соцсети просто завалены дезинформацией. Штабы кандидатов даже держат целые штаты ботов и троллей для распространения грязи о своих оппонентах.

Но это все мелочи, по сравнению с возможными кибератаками из России. Если кремлевские хакеры вмешивались в выборы в США, то украинские для них тем более не станут исключением. И все же в Комитете избирателей не видят серьезных угроз для срыва выборов. Единственное, что не исключают, так это псевдоминирование участков, которое может исказить волеизъявление.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как голосовать жителям в зоне ООС.

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