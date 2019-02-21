Во время акции, которая проходила возле Харьковского горсовета, подожгли мусорный бак.
Участники акции против повышения цен в общественном транспорте привлекли под Харьковский горсовет мусорный бак, сообщает UA: Харьков.
Через некоторое время его подожгли с помощью дымовой шашки.
После того, как огонь потушил охранник, участники акции начали расходиться, однако мусорный бак остался вблизи горсовета.
Люди вышли на протест в связи с тем, что не было выполнено решение суда по снижению цен в общественном транспорте.
Сейчас цена на проезд в метро Харькова составляет 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах – 6 гривен.
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Напомним, 20 февраля в Харькове активисты собрались в метро и требовали выполнить решение суда по снижению стоимости проезда.
Фото: UA: Харьков