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Боевики обстреляли военных ВСУ. Погиб украинский боец

Пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли укрепления ВСУ из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли укрепления ВСУ из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет пресс-служба ООС.

В ходе боевых действий один военный получил смертельное ранение.

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Где происходили обстрелы ВСУ

– В Лебединском из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

– Вблизи села Водяное из минометов калибра 120 мм.

– В Широкино из минометов калибра 120 мм, а позже – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

– В Марьинке из снайперского оружия.

– Возле поселка городского типа Новоалександровка из минометов 82-го калибра, БМП и гранатометов различных систем.

– Возле Хутора Вильного из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– В районе Катериновки из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

– Вблизи поселка Новотошковское из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 17 февраля районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.

ФотоООС

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