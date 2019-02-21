Пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли укрепления ВСУ из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли укрепления ВСУ из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет пресс-служба ООС.
В ходе боевых действий один военный получил смертельное ранение.
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Где происходили обстрелы ВСУ
– В Лебединском из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
– Вблизи села Водяное из минометов калибра 120 мм.
– В Широкино из минометов калибра 120 мм, а позже – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
– В Марьинке из снайперского оружия.
– Возле поселка городского типа Новоалександровка из минометов 82-го калибра, БМП и гранатометов различных систем.
– Возле Хутора Вильного из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
– В районе Катериновки из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
– Вблизи поселка Новотошковское из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 17 февраля районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.
Фото: ООС