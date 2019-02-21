21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.
Международный день родного языка ежегодно отмечается 21 февраля.
Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку, чтобы проверить не забыли ли вы правила.
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К слову, в сервис Google Maps добавили 39 языков, среди которых есть и украинский.
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