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Насколько хорошо вы знаете украинский язык? ТЕСТ

21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.

Українки

Международный день родного языка ежегодно отмечается 21 февраля.

Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку, чтобы проверить не забыли ли вы правила.

Читайте: Языковой вопрос в Украине: грозит ли русский и какова ситуация с языками в мире

К слову, в сервис Google Maps добавили 39 языков, среди которых есть и украинский.

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