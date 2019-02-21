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Погода в Украине на сегодня, 21 февраля (КАРТА)

21 февраля на Левобережье ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега.

Погода в Украине на сегодня, 21 февраля (КАРТА)

Прогноз погоды на сегодня, 21 февраля, публикует Укргидрометцентр.

Днем в западных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

На остальной территории без существенных осадков.

В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололед.

Читайте: Какой будет погода в феврале – прогноз Гидрометцентра

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/сек.

Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге и западе страны 3-8° тепла).

В Киеве ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха от 1° мороза до 1°  тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что в течение недели погода в Украине будет переменчивой – первые три дня сухо и солнечно, а с четверга похолодание и мокрый снег с дождем.

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