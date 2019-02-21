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Избирательной пирамидой руководил народный депутат – СБУ

В СБУ заявили, что избирательной пирамидой руководил один из народных депутатов.

Избирательной пирамидой руководил народный депутат – СБУ

Создателем и руководителем избирательной пирамиды является один из народных депутатов Украины, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Читайте: В МВД рассказали, какая сумма считается подкупом украинцев

Он добавил, что парламентарий координировал и финансировал пирамиду, но его имя не называется.

Ранее Факты ICTV писали, что в нескольких украинских регионах проходят 30 обысков по делам о подкупе избирателей.

Фото: СБУ

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