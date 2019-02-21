В нескольких украинских регионах проходят 30 обысков по делам о подкупе избирателей.

Обыски проводят сотрудники СБУ и ГБР в рамках недопущения создания избирательных пирамид, заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Также он уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

Читайте: Россия пытается вернуть Украину в зону своего влияния – СБУ

– Во время их проведения уже изъято десятки тысяч долларов США, отчетную документацию, расписки о вручении и получении средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность, – отметил представитель СБУ.

Ведомство также продемонстрировало видео, на котором обсуждается подкуп избирателей и незаконная агитация. Переговоры вели В. Ковалевский, С. Билошицкий, В. Ходулин и неизвестные лица.

В СБУ добавили, что в ходе расследования дела пока никого не задержали.

Ранее Факты ICTV писали, что подкуп в Украине начинается с суммы, составляющей примерно 60 грн.

Фото: hard_kord715