На пункте пропуска Армянск (Крым) сотрудники ФСБ задержали 18-летнего украинца, который якобы является фигурантом уголовного дела и его подозревают в совершении преступления в аннексированном Крыму.

На пункте пропуска Армянск (Крым) сотрудники ФСБ задержали 18-летнего украинца, который якобы является фигурантом уголовного дела и его подозревают в совершении преступления в аннексированном Крыму, пишет Крым.Реалии.

По информации издания, парень 2000 года рождения направлялся из Кривого Рога в Севастополь.

Читайте: Аннексия Крыма: итоги пятилетней оккупации

На границе им заинтересовались правоохранительные органы и обвинили в преступлении (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

После дополнительной проверки и оформления украинца передали в полицию.

Напомним, 18 февраля ФСБ запретила украинскому фотожурналисту Алине Смутко въезд на территорию Крыма сроком на 10 лет.