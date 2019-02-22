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ФСБ задержала в Крыму 18-летнего украинца

На пункте пропуска Армянск (Крым) сотрудники ФСБ задержали 18-летнего украинца, который якобы является фигурантом уголовного дела и его подозревают в совершении преступления в аннексированном Крыму.

армянск

На пункте пропуска Армянск (Крым) сотрудники ФСБ задержали 18-летнего украинца, который якобы является фигурантом уголовного дела и его подозревают в совершении преступления в аннексированном Крыму, пишет Крым.Реалии.

По информации издания, парень 2000 года рождения направлялся из Кривого Рога в Севастополь.

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На границе им заинтересовались правоохранительные органы и обвинили в преступлении (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

После дополнительной проверки и оформления украинца передали в полицию.

Напомним, 18 февраля ФСБ запретила украинскому фотожурналисту Алине Смутко въезд на территорию Крыма сроком на 10 лет.

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