PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Степанов не дал Одесскому облсовету остановить выплаты малообеспеченным/

Степанов не дал Одесскому облсовету остановить выплаты малообеспеченным

Губернатор Одесской области Максим Степанов не дал депутатам облсовета остановить выплату материальной помощи малообеспеченным гражданам или изменить порядок ее выделения.

Степанов не дал Одесскому облсовету остановить выплаты малообеспеченным

Соответствующее предложение на заседании 21 февраля внесли депутаты Оппоблока, но Максим Степанов выступил против этого. В результате инициативу оппоблоковцев не поддержали.

– Я категорически против таких изменений. Когда 21 декабря голосовали за эту программу, вы тоже голосовали за, как и большинство коллег. Когда вы говорите, что средства раздаются огульно, то это неправда – есть четкий порядок определения категорий, которым помощь необходима.

Вас что – вирус выборов захватил? У нас выборы сначала президентские, потом парламентские, потом у вас будут местные. И мы всегда будем говорить людям подождите, – заявил Максим Степанов.

Также губернатор области опроверг слухи, что людям, якобы, планируют выплачивать именно по 1  тыс. грн:

– Откуда вы взяли эту сумму? Сами придумали, сами поверили, сами распространили. Рассказываете ерунду. Если вы считаете, что оказание помощи людям – исключительно подкуп, то это исходит лишь из ваших личных качеств

Также глава Одесской области дал указание еще больше расширить информационное сопровождение областной  программы соцпомощи – чтобы о ней узнали еще больше людей:

– И выборы тут ни при чем. А если есть какие-либо проявления не только подкупа, а даже незаконной агитации – у нас работают правоохранительные органы, которые будут на это реагировать.

Напомним, с 1 марта украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения Укрпочты и Ощадбанка.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Школьников Одесской области будут учить по интернету
Губернатор Одесской области запустил проект Мобильная поликлиника
Журналисты выяснили, в каком регионе скорая приезжает быстрее всех
Новый статус Куяльника даст развитие медицинскому туризму – Максим Степанов
Территория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения – Максим Степанов
Губернатор Одесской области Степанов рассказал, как победить “эковзяточников” в портах
Степанов: Государство должно возмещать убытки, причиненные бизнесу
Одесский губернатор Степанов подготовил закон, который обеспечит все школы Wi-Fi
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка